Amedspor, karşılıklı açıklamalar ve tartışmalarla gündeme gelen Mbaye Diagne ile yollarını ayırdı. Beş aydır maaş alamadığını öne süren Senegalli golcü, ayrılığın ardından kulübe yönelik sert ifadeler kullandı.

Amedspor, Senegalli golcü Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Milli maç arasının ardından takıma dönmeyen tecrübeli futbolcu ile kulüp arasında yaşanan karşılıklı açıklamalar ve tartışmaların ardından ayrılık kararı alındı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AYRILIK SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Rizespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Mbaye Diagne'nin milli maç arasındaki iznin sona ermesine rağmen takıma dönmediğini belirterek oyuncunun nerede olduğunu bilmediğini söylemişti.

Hasi'nin açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Diagne ise "Her şeyi biliyorlar. Neden evde olduğumu biliyorlar. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın. Gerçekler yakında ortaya çıkacak. Amedspor taraftarları, sakın onların sözlerine inanmayın." ifadelerini kullanmıştı.

AMEDSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Amedspor, Diagne'nin milli maç arasından sonra 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığını ve bu durumun tutanaklarla noter tespitleri aracılığıyla kayıt altına alındığını duyurmuştu.

Kulüp, oyuncuya ihtarname gönderildiğini ve 72 saat içerisinde savunmasını sunarak Diyarbakır'a dönmesinin istendiğini açıklamıştı. Diagne ise vekili aracılığıyla ilettiği savunmada sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım'da Diyarbakır'a döneceğini bildirmişti.

DIAGNE'DEN SERT SÖZLER

Amedspor'un açıklamasının ardından bir kez daha sessizliğini bozan Mbaye Diagne, kulübe yönelik sert ifadeler kullandı.

Beş ay boyunca maaş almadan forma giydiğini öne süren Senegalli futbolcu, kulübün kendisine borcu olduğunu ve taraftarın önüne atılmak istendiğini savundu.

Diagne açıklamasında, "5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Amedspor'a ruhunu ve tecrübesini verdiğini belirten Diagne, kulüpten başı dik ayrılacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından taraflar arasındaki süreç ayrılıkla sonuçlanırken Mbaye Diagne'nin Amedspor kariyeri de sona erdi.