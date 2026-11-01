Önce hat-trick yaptı, sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı! Ballet, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Amed SK evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Ballet kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Amed SK evinde Eyüpspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı Diyarbakır ekibi 5-1 kazandı.
Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Samuel Ballet 90+1'inci dakikada kırmızı kart gördü.
11. haftada oynanacak olan ve liderliği belirleyecek olan mücadelede Ballet, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.