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Önce hat-trick yaptı, sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı! Ballet, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Amed SK evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Ballet kırmızı kart gördü.

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Önce hat-trick yaptı, sonra kırmızı kartla oyun dışı kaldı! Ballet, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, Amed SK evinde Eyüpspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı Diyarbakır ekibi 5-1 kazandı.

Maçta 3 gol atarak yıldızlaşan Samuel Ballet 90+1'inci dakikada kırmızı kart gördü.

11. haftada oynanacak olan ve liderliği belirleyecek olan mücadelede Ballet, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

#Eyüpspor
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