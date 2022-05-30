Süper Lig'e veda eden Altay'dan Kazımcan Karataş açıklaması geldi. İzmir temsilcisinden yapılan duyuruda, Kazımcan Karataş için gelen resmi tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle kabul edilmediği ifade edildi. İşte detaylar...

TFF 1. Lig takımlarından Altay, genç oyuncusu Kazımcan Karataş için farklı kulüplerden teklif geldiğini açıkladı.



İzmir kulübünden yapılan duyuruda, Kazımcan Karataş için gelen resmi tekliflerin beklentilerin altında kalması nedeniyle kabul edilmediği kaydedildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.

Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."