2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu son maçları bu hafta oynanacak. Lig'i 18. sırada bitiren Altay ise veda maçında, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Süper Lig'in 35. haftasında Giresunspor'a mağlup olup düşmeyi garantileyen siyah-beyazlı ekip sezonun son mücadelesine çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği sezon ligden düşen Altay, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altay-Kasımpaşa maçında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Bu sezon iç saha karşılaşmalarını Bornova Aziz Kocaoğlu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayan Altay, kendi evinde çıktığı 18 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de yer alacak siyah-beyazlı ekip, yarınki Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'e veda edecek.