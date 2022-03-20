Süper Lig'in 30. haftasında Altay, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Böylelikle düşme hattından kurtulamayan Altay'da flaş bir istifa yaşandı. Teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Altay, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Böylelikle düşme hattından kurtulamayan Altay'da flaş bir istifa yaşandı. Teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklama yapan Serkan Özbalta "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar. Zihnimiz çok fazla yoruldu. Takıma da zarar vermek istemiyorum. Dediğim gibi istifamı sunacağım, kararı yönetim verecek" ifadelerini kullandı.