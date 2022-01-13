Altay’da Marco Paixao krizi! Yollar...

Süper Lig takımlarından Altay’ın üç kez üst üste gol kralı olan Portekizli golcüsü Marco Paixao, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Altay Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 12:08