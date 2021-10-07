Son dakika transfer haberi: Altay'da Leandro Kappel için Süper Lig takımları devrede!
Süper Lig ekiplerinden Altay’ın yıldızı, Leandro Kappel pereformansıyla birçok takımın dikkatini çekti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili Hatay, Karagümrük ve Alanya kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in iddialı ekibi Altay'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, bu sezonki performansıyla göz doldururken, siyah-beyazlı ekipte 4. sezonuna giren yıldız isim için Hatay, Karagümrük ve Alanyaspor kulüpleri devreye girdi. Yeniasır'ın haberine göre, Süper Lig'in üç ekibinin de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için ara dönemde temasa geçmesi bekleniyor.
8 MAÇTA DA OYNADI
İzmir ekibinden önce Denizlispor'un da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 8 lig randevusunun hepsinde 11'de şans bulurken toplam 629 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 2 gol atıp, 1 asist yapan tecrübeli ismin kariyerinde toplam 51 golü bulunuyor. Altay Kulübü'nün de futbolcusuyla yeni sözleşme için devre arasında bir görüşme planladığı öne sürülürken başarılı kanat oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Kappel dışında İzmir ekibinde Lis, Murat, Cebrail, Naderi ve Bamba da teknik direktör Mustafa Denizli'nin 8 maçın 8'inde de şans tanıdığı oyuncular arasında yer alıyor.
Bu oyuncular arasında 720 dakika ile Lis ilk sırada.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...