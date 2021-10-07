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ALTAY

Son dakika transfer haberi: Altay'da Leandro Kappel için Süper Lig takımları devrede!

Kappel için Süper Lig takımları devrede!
ALTAY
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Altay’ın yıldızı, Leandro Kappel pereformansıyla birçok takımın dikkatini çekti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili Hatay, Karagümrük ve Alanya kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in iddialı ekibi Altay'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, bu sezonki performansıyla göz doldururken, siyah-beyazlı ekipte 4. sezonuna giren yıldız isim için Hatay, Karagümrük ve Alanyaspor kulüpleri devreye girdi. Yeniasır'ın haberine göre, Süper Lig'in üç ekibinin de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için ara dönemde temasa geçmesi bekleniyor.

8 MAÇTA DA OYNADI
İzmir ekibinden önce Denizlispor'un da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 8 lig randevusunun hepsinde 11'de şans bulurken toplam 629 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 2 gol atıp, 1 asist yapan tecrübeli ismin kariyerinde toplam 51 golü bulunuyor. Altay Kulübü'nün de futbolcusuyla yeni sözleşme için devre arasında bir görüşme planladığı öne sürülürken başarılı kanat oyuncusunun takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Kappel dışında İzmir ekibinde Lis, Murat, Cebrail, Naderi ve Bamba da teknik direktör Mustafa Denizli'nin 8 maçın 8'inde de şans tanıdığı oyuncular arasında yer alıyor.

Bu oyuncular arasında 720 dakika ile Lis ilk sırada.

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