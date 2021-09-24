24 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli Beşiktaş maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 7. haftasında Altay, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Altay'ın deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu. İşte Denizli'nin sözleri... | Son dakika spor haberleri
İŞTE DENİZLİ'NİN SÖZLERİ:
"Beşiktaş'ın kadrosu şu an sıkıntılı ama bizde de eksikler var. Ancak sonuçta buradaki oyuncular da oynamak için takımda bulunuyorlar. Umarım centilmence ve güzel bir maç olur. Skor için bir şey söylemek mümkün değil, her skora açık bir maç."
"Beşiktaş hem rakibimiz hem de başkanıyla, hocasıyla saygı duyulacak bir rakip. Beşiktaş da biz de sezona iyi başladık. Her takım kazanmak için mücadele eder, biz de aynı mücadeleyi ortaya koyacağız."
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