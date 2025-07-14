Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un oyuncusu Baran Moğultay'ı kiralık olarak renklerine bağladı.
Corendon Alanyaspor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
𝐇𝐨𝐬̧ 𝐠𝐞𝐥𝐝𝐢𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐌𝐨𝐠̆𝐮𝐥𝐭𝐚𝐲! 🤝 Kulübümüz, Borussia Dortmund takımından, Türkiye Ümit Milli Takımımızda da forma giyen sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadromuza dahil etti. pic.twitter.com/eV9EJQqAxR— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 14, 2025