Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kombine kart sahibi olan taraftarların, 22-29 Temmuz'da aynı koltuklarını satın alabileceği belirtildi.

Yeni kombine sahibi olmak isteyenlerin boş olan koltukları 22 Temmuz'dan itibaren satın alabileceğinin aktarıldığı açıklamada, "VIP kombinelerin yenileme ve satış işlemleri sadece kulübümüzden yapılacak. Diğer kombine satın alma işlemleri www.passo.com.tr, Passo mobil uygulama ve Corendon Alanyaspor Passolig Ofisi'nden yapılabilecek. Kombineler sadece Corendon Alanyaspor logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabilecek. Ayrıca e-bilet kullanım süresinin 1 Haziran 2025'e kadar uzatılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'da kombine bilet fiyatları şu şekilde olacak:

Güney VIP: 30 bin lira

Kuzey VIP: 25 bin lira

Maraton E blok: 5 bin lira

Maraton D-F blok: 4 bin 500 lira

Maraton A-B-C-G-H-I blok: 4 bin lira

Güney kale arkası: 2 bin 250 lira

Kuzey kale arkası: 1700 lira