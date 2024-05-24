Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor | CANL İZLE (Corendon Alanyaspor - Bitexen Antalyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlıyor. Bu karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2024- 21:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024- 21:01