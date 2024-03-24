Oba Stadyumu'nda Alanyaspor ile Curaçao Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Alanyaspor, daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Curaçao Milli Futbol Takımı ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadelede Alanyaspor'un golleri 39'uncu dakikada Anderson ve 76'ncı dakikada Sisto'dan geldi. Curaçao Milli Futbol Takımı'nın gollerini ise 30'uncu dakikada Margaritha ve 54'üncü dakikada Gorre kaydetti.