Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 29 Nisan 2019 gecesi trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural'ı unutmadı.
Kulübün sosyal medya hesabından Sural'ın vefatının dördüncü yıl dönümüyle ilgili bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Unutmadık, unutmayacağız! Josef Sural'ı, vefatının dördüncü yılında özlemle anıyoruz!" ifadelerine yer verildi.
Unutmadık, unutmayacağız!— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) April 29, 2023
Josef Sural'ı, vefatının dördüncü yılında özlemle anıyoruz! pic.twitter.com/ecNqE74chI