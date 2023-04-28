Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor.



Alanyaspor - ümraniyespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Ümraniyespor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Sekidika, Mrsic, Kayode, Umut