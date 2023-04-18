Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Antalya ekibinin teknik direktörü Ersun Yanal, zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN SÖZLERİ:

Yaşananlarda farklı sonuçlar çıkarmak mümkün, ki çıkardığımızı da düşünüyorum. Bu kırılmayı yaşanmayacak bir ortam yaratmamız gerekiyor. O kırılmaların takım üzerindeki etkilerini dışarıda bırakmak zorundayız.

Rakibin nerede olduğu, nasıl olduğu bizi ilgilendirmeden kendi durumumuza bakarak puanlar almaya çalışacağız. Gol sorunu olmayan bir takımız. Önemli olan Galatasaray'ı hücumda tutabilmek. Atakta tutabilirsek eğer gol sorunu yaşacayacağımızı düşünmüyorum.