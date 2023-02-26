Alanyaspor'da Farioli istifa etti!

Alanyaspor'da Farioli istifa etti!

Alanyaspor'da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Farioli istifa etti. Alanyaspor yönetimi bu kararı değerlendirecek.

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2023- 22:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 22:38