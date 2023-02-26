Alanyaspor'da Farioli istifa etti!
Alanyaspor'da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Farioli istifa etti. Alanyaspor yönetimi bu kararı değerlendirecek.
Alanyaspor Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 22:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023- 22:38
Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.
Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.