Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Kasımpaşa maçının ardından, işlerin her zaman istenildiği gibi gelişmediğini söyleyerek, "İstediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik" dedi.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Antalya temsilcisi sahadan 4-1'lik skor ile mağlup ayrıldı. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Maçtan önce en çok kontra ataktan korkuyorduk ve ne yazık ki yediğimiz goller de o şekilde oldu. Rakibimize özel çok fazla çalışmamıza rağmen istediğimiz oyunu saha içerisinde sergileyemedik. Bu müsabakayı Kasımpaşa'nın hak ettiğini zaten sahada oynanan oyuna bakarak da söyleyebiliriz. İkinci yarı daha fazla pozisyon bulduk aslında ama değerlendiremedik. Bazen şanssızlık bazen de istediklerimizi uygulayamamak işlerin kötü gitmesine sebep oluyor. Kasımpaşa maçı hak etti. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.

