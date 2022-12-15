Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Alanyaspor ve Salernitana kozlarını payalaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 10:10