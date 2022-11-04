Farioli: “Rakibimiz galibiyeti hak etti”
Ümraniye siftah yaptı
💲1 DOLAR NE KADAR?
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Nef evinde TOFAŞ'ı yendi! G.Saray Nef evinde TOFAŞ'ı yendi! 21:25
Aslan'da derbi hazırlıkları tamam! Aslan'da derbi hazırlıkları tamam! 21:22
Beşiktaş derbiye hazır Beşiktaş derbiye hazır 19:49
Tahkim'den G.Saray'a ret Tahkim'den G.Saray'a ret 19:44
Küllerinden doğdu! Batshuayi'nin 3 hedefi... Küllerinden doğdu! Batshuayi'nin 3 hedefi... 19:36
Beşiktaş'ın derbi kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın derbi kafilesi belli oldu! 19:28
Daha Eski
Fırtına'dan altyapıya yatırım Fırtına'dan altyapıya yatırım 18:24
Eski hocası açıkladı! 30 milyon Euro... Eski hocası açıkladı! 30 milyon Euro... 18:13
Fırtına'nın bileği iç sahada bükülmüyor! Fırtına'nın bileği iç sahada bükülmüyor! 16:31
G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:35
Durumu belli oldu! Derbide... Durumu belli oldu! Derbide... 15:16
Dev derbi öncesi son durum ne? Dev derbi öncesi son durum ne? 14:50
SON DAKİKA