Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor'un İtalyan çalıştırıcısı Francesco Farioli, internet üzerinden iş ilanı verdi. Genç teknik adam, kişisel platformundan yaptığı paylaşımla maç analisti ve scout aradığını duyurdu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli iş ilanı açtı! Maç analisti ve scout...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, kişisel platformundan iş ilanı açtı. İtalyan çalıştırıcı maç analisti ve scout aradığını belirtti.
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Yayın Tarihi: 17.10.2022- 14:49