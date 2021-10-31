Alanyaspor Göztepe maçı sonrası Bülent Korkmaz: Kazanabilirdik üzgünüz

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe'yle 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Akdeniz temsilcisinin teknik direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Kazanabilirdik, üzgünüz." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe karşısında kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Oyunun 90 dakikasına baktığımızda ilk 15 ve son 15 dakikasında etkili olduk. Hem golü bulduk hem gol pozisyonları bulduk, kazanabilirdik. Öne geçtik, sonra mağlup duruma düştük ama ona rağmen takımın maçı bırakmaması ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi. Bunu deplasmanda söylemek isterdim ama kazanamıyorsan kaybetmemek gerekir. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz. Milli takım arası sonrası Rize ile maçımız var. Cuma günü kısa bir süre var ona bir an önce hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

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