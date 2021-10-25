Bülent Korkmaz'ın kariyerinde çarpıcı Fenerbahçe detayı!

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Akdeniz temsilcisinin çalıştırıcısı Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde en çok yendiği takımın Fenerbahçe olması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte yeni takımındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı.

Akdeniz temsilcisinin başında görev yaptığı 7 Süper Lig maçını kaybetmeyen Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Başarılı teknik adam, Aytemiz Alanyaspor'da şimdiye dek 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

EN FAZLA YENDİĞİ TAKIM FENERBAHÇE

Öte yandan Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibini Fenerbahçe'den daha fazla mağlup etmedi. Hürriyet'in haberine göre; sarı lacivertli takımı teknik direktör olarak 5 kez deviren Bülent Korkmaz'ın en fazla yendiği takım Fenerbahçe oldu.

MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin kesin kazanması gereken bir maç olduğunu ve bu istekle sahaya çıktıklarını belirten Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum, buradan galibiyetle dönmek önemliydi. İlk yarıdaki oyunu kabul etmiyorum, hiç memnun değilim. Bu bizim oyunumuz değildi, böyle bir oyun beklemiyordum. Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı, çok yükleneceğini biliyorduk. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler." diye konuştu.

Ülker Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, ilk yarıdaki oyundan memnun olmadığını belirtti. İlk yarıda her topu Fenerbahçe'ye verdiklerini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı bizim oyunumuz değildi, iyi oynamadık. Bizim istediğimiz gibi değildi. İlk yarıda çok net pozisyonlar vermememize rağmen şanslı sayılabiliriz. İlk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. İkinci yarı biraz daha topa sahip olunca, iyi pas yapınca, girdiğimiz ilk pozisyon gol oldu. Aslında skoru koruyabilirdik ama pozisyon hatasından gol yedik. İkinci golün Son Dakika gelmesi bizim için büyük avantaj oldu. Fenerbahçe'yi burada yenmek zordu, biz de bunu başardık."

Bülent Korkmaz, kimle oynarsa oynasın hiçbir teknik direktörün maça beraberlik için çıkmayacağını, kazanmak için oynayacağını da sözlerine ekledi.

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