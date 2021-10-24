Bülent Korkmaz Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "1-1'den sonra..."

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz "1-0'dan sonra da oyunu tutmalıydık. Fenerbahçe'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. 1-1'den sonra da geri çekilmeyişimiz önemliydi. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler." dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Akdeniz ekibi, rakibini 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sonrası Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçı değerlendirdi. İşte Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"1-1'DEN SONRA GERİ ÇEKİLMEYİŞİMİZ ÖNEMLİYDİ"

"Oyuncularımı kutluyorum. Buradan galip dönmek çok önemliydi. İlk yarıdaki oyunu kabul etmiyorum, o oyundan hiç memnun değilim. Soyunma odasında oyuncularıma da söyledim. İkinci yarı oyunu biraz tutunca pozisyonlara girdik. 1-0'dan sonra da oyunu tutmalıydık. Fenerbahçe'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. 1-1'den sonra da geri çekilmeyişimiz önemliydi. Golün son dakikada gelmesi bizim için daha önemliydi, galibiyetle ayrıldık, oyuncularıma tebrikler."

"MÜTEVAZI BİR KULÜBÜZ"

"Bir oyuncu grubu var, çok çalışıyorlar. Mütevazı bir kulübüz. Oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok mücadele ediyoruz, çok çabalıyoruz. Oyuncular da bunu antrenmanda gösteriyorlar. Oyunculuk daha kolay, kendinizden sorumlusunuz. Teknik direktörken herkesle ilgilenmek zorundasınız ama bundan keyif alıyorum, severek yaptığım bir iş. Stres ve heyecan bizi besliyor. Önemli olan kötü anlarda ayakta kalabilmek, cesaretli olabilmek. Biz de bunu yapıyoruz."

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