Alanyaspor Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'e talip oldu
Alanyaspor, sezona bir çok futbolcunun ayrılığı ile başlarken transferde hareketli saatler yaşıyor. Akdeniz ekibi, Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'e talip oldu. Bordo-mavililer ise Hüseyin için olumsuz geri dönüş yaparken, Abdülkadir için ciddi bir bonservis bedeli istedi. | Son dakika transfer haberleri...
Trabzonspor yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirirken takımda forma şansı azalan futbolculara da teklifler gelmeye devam ediyor.
Süper lig ekiplerinden Alanyaspor bordo mavili takımdan Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak'a talip oldu.
Trabzonspor'un Hüseyin Türkmen'i göndermeye sıcak bakmadığı, Abdulkadir Parmak için ise ciddi bir bonservis bedeli beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.
Bordo mavili takım geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan Siopis'i transfer etmişti.
HÜSEYİN TÜRKMEN'İN TRABZONSPOR KARİYERİ
Trabzonspor ile 80 karşılaşmada görev alan stoper Hüseyin Türkmen bordo mavili forma ile 4 asist yapma başarısı gösterdi ve 2 kupa kazandı.
ABDULKADİR PARMAK'IN TRABZONSPOR KARİYERİ
Trabzonspor ile 100 karşılaşmada görev alan orta saha Abdulkadir Parmak bordo mavili formayla 9 gol 6 asistlik performans sergiledi ve 2 kupa kazandı.
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