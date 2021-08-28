28 Ağustos 2021, Cumartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'e talip oldu

Çağdaş hocanın gözü Trabzonspor’da! Çifte transfer...
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.08.2021

Alanyaspor, sezona bir çok futbolcunun ayrılığı ile başlarken transferde hareketli saatler yaşıyor. Akdeniz ekibi, Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'e talip oldu. Bordo-mavililer ise Hüseyin için olumsuz geri dönüş yaparken, Abdülkadir için ciddi bir bonservis bedeli istedi. | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirirken takımda forma şansı azalan futbolculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

Süper lig ekiplerinden Alanyaspor bordo mavili takımdan Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak'a talip oldu.

Trabzonspor'un Hüseyin Türkmen'i göndermeye sıcak bakmadığı, Abdulkadir Parmak için ise ciddi bir bonservis bedeli beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Bordo mavili takım geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'dan Siopis'i transfer etmişti.

HÜSEYİN TÜRKMEN'İN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile 80 karşılaşmada görev alan stoper Hüseyin Türkmen bordo mavili forma ile 4 asist yapma başarısı gösterdi ve 2 kupa kazandı.

Hüseyin Türkmen&#39;e transfer teklifi! - Tüm Spor Haber

ABDULKADİR PARMAK'IN TRABZONSPOR KARİYERİ

Trabzonspor ile 100 karşılaşmada görev alan orta saha Abdulkadir Parmak bordo mavili formayla 9 gol 6 asistlik performans sergiledi ve 2 kupa kazandı.

Abdülkadir Parmak, Trabzonspor&#39;da neden kadro dışı kaldı? | Goal.com

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR HABERLERİ
Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman? Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman?
Alanyaspor’a Hollandalı yıldız! Alanyaspor'a Hollandalı yıldız!
Altay Alanya’yı farklı geçti! Altay Alanya'yı farklı geçti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör