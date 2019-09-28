MAÇ SONUCU l Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 DG Sivasspor | ÖZET
Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor 1 - 1 berabere kaldı.
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'u evinde konuk etti. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Lider Alanyaspor'un golünü 61. dakikada Cisse kaydetti. Sivasspor'un golünü ise 35. saniyede Fernando attı.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Sivasspor ise 9 puanla 4. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Aaron, Marcelo, Hakan, Mert Hakan, Traore, Fernando, Erdoğan, Yatabare
Maçtan notlar
1. dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda kazandığı topla Alanyaspor yarı sahasına giren Traore'nin pasında topu kontrol eden Fernando, kalecinin soluna çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşu istediği gibi olmadı ve kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
41. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Siopis'in vuruşu sonrası savunmaya çarpıp yavaşlayan topa Efecan Karaca müdahale etmek isterken, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
45. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Bakasetas'ın rakip ceza sahasına ortasında Welinton, topu arka direğe aşırdı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.
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