22 Eylül 2019, Pazar

ALANYASPOR

Erol Bulut: “Yolumuza namağlup devam ediyoruz”

“Yolumuza namağlup devam ediyoruz”
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

'in 5. haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan , “Yolumuza namağlup devam ediyoruz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , " karşısında zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta karşısında iyi bir maç oynamıştık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Birkaç pozisyonumuz oldu. Daha sonra penaltıdan yediğimiz gol ile İlk yarıyı bitirmek zorunda kaldık. İkinci yarı futbolcularım elinden geleni yaparak 1-1'i yakaladı. Hatta 2-3 pozisyonumuz vardı. Onları atmış olsak belki buradan galip olarak ayrılacaktık. Genel anlamda maça baktığımızda 1-1'lik skor bizim adımıza iyi bir sonuç. Yolumuza namağlup devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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