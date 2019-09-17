17 Eylül 2019, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor fırtınası!

Alanyaspor fırtınası!
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Turuncu-beyazlılar, ’yi de yenip 4’te 4 yaptı, liderliğini sürdürdü.

'de fırtınası sürüyor... Erol Bulut yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan ve ilk üç haftada 'u (D) 1-0, 'yı 4-1, 'u ise (D) 3-2 yenerek zirveye kurulan turuncu-beyazlı ekip dün de 'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini 4. haftaya taşıdı. Dörtte dört ile lige tarihindeki en iyi başlangıcını yapan Bulut'un öğrencileri, 11 kez fileleri havalandırdı, kalesinde sadece 4 gol gördü. Alanyaspor haftaya deplasmanına gidecek.
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