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Alanyaspor fırtınası!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Turuncu-beyazlılar, Fenerbahçe’yi de yenip 4’te 4 yaptı, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de Alanyaspor fırtınası sürüyor... Erol Bulut yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan ve ilk üç haftada Kayserispor'u (D) 1-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Yeni Malatyaspor'u ise (D) 3-2 yenerek zirveye kurulan turuncu-beyazlı ekip dün de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini 4. haftaya taşıdı. Dörtte dört ile lige tarihindeki en iyi başlangıcını yapan Bulut'un öğrencileri, 11 kez fileleri havalandırdı, kalesinde sadece 4 gol gördü. Alanyaspor haftaya Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
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