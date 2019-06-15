15 Haziran 2019, Cumartesi
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Alanya’ya maestro
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Turuncu-yeşilliler, AEK’nin Yunan on numarası Tasos Bakasetas’la anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi 800 bin euro...
Erol Bulut'la imzaları attıktan sonra transfere yönelen Alanyaspor, ilk takviyesini de yapıyor... Turuncu-yeşilli ekibin, AEK forması giyen Yunan on numara Tasos Bakasetas'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibine 800 bin euro öneren Alanyaspor'un, pazarlıklarda son aşamaya geldiği bildirildi. Kanatlarda da forma giyen Bakasetas'la 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Asteras Tripolis, Aris ve Panionios formaları da giyen Yunan yıldız, geçen geçen sezon AEK formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı.
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