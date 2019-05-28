28 Mayıs 2019, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor transferi açıkladı

Alanyaspor transferi açıkladı
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 Giriş Tarihi: 28.05.2019

, Braga'dan kaleci 'yı ettiğini açıkladı.

resmi twitter hesabından, Braga'dan kaleci 'yı ettiğini açıkladı.

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