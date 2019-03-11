11 Mart 2019, Pazartesi
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ALANYASPOR ECEL TERLERİ DÖKTÜ
İkinci yarıda ise penaltı şov vardı. 49'da VAR'dan verilen penaltıda Cisse, Sehic'i geçemedi. 56'da Mete Kalkavan yine beyaz noktayı gösterdi. Welinton farkı ikiye çıkardı: 2-0. 75'te bu sefer Erzurum'a penaltı çalındı. Sunu farkı bire düşürdü: 2-1. 90+2'de Alanya, bir penaltı daha kazandı. Yine Cisse topun başına geldi, bu sefer de üstten dışarı attı. Tarihi maçı Alanya 2-1 kazandı.
Alanya’da penaltı şov
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Alanyaspor, 25 yıl sonra 4 penaltı atılan maçta, Erzurum’u 2-1 yendi. Akdeniz’de gol perdesini açan Cisse, 2 penaltı kaçırıp bu sezon 4. kez şanssızlığını kıramadı.
Süper Lig'de üst sıralara adım atmak isteyen Alanyaspor, penaltı düellosunun yaşandığı tarihi maçta, düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u da puansız gönderdi. 10'da Cisse'nin golü ofsayttan VAR'a takıldı. 20'de Welinton'un kafa vuruşu direkte patladı. 45+1'de bu sezon 7. asistine imza atan Efecan, Cisse'ye müthiş bir orta kesti, Senegalli yıldız da altı pasta kafayla ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.
ALANYASPOR ECEL TERLERİ DÖKTÜ
İkinci yarıda ise penaltı şov vardı. 49'da VAR'dan verilen penaltıda Cisse, Sehic'i geçemedi. 56'da Mete Kalkavan yine beyaz noktayı gösterdi. Welinton farkı ikiye çıkardı: 2-0. 75'te bu sefer Erzurum'a penaltı çalındı. Sunu farkı bire düşürdü: 2-1. 90+2'de Alanya, bir penaltı daha kazandı. Yine Cisse topun başına geldi, bu sefer de üstten dışarı attı. Tarihi maçı Alanya 2-1 kazandı.
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