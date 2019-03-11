11 Mart 2019, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanya’da penaltı şov

Alanya’da penaltı şov
ALANYASPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2019

, 25 yıl sonra 4 penaltı atılan maçta, ’u 2-1 yendi. ’de gol perdesini açan Cisse, 2 penaltı kaçırıp bu sezon 4. kez şanssızlığını kıramadı.

'de üst sıralara adım atmak isteyen , penaltı düellosunun yaşandığı tarihi maçta, düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u da puansız gönderdi. 10'da Cisse'nin golü ofsayttan VAR'a takıldı. 20'de Welinton'un kafa vuruşu direkte patladı. 45+1'de bu sezon 7. asistine imza atan Efecan, Cisse'ye müthiş bir orta kesti, Senegalli yıldız da altı pasta kafayla ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

ALANYASPOR ECEL TERLERİ DÖKTÜ

İkinci yarıda ise penaltı şov vardı. 49'da VAR'dan verilen penaltıda Cisse, Sehic'i geçemedi. 56'da yine beyaz noktayı gösterdi. Welinton farkı ikiye çıkardı: 2-0. 75'te bu sefer 'a penaltı çalındı. Sunu farkı bire düşürdü: 2-1. 90+2'de Alanya, bir penaltı daha kazandı. Yine Cisse topun başına geldi, bu sefer de üstten dışarı attı. Tarihi maçı Alanya 2-1 kazandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık "İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık"
Bakın memleketiniz hangi takımlıymış! Sonuç inanılmaz... Bakın memleketiniz hangi takımlıymış! Sonuç inanılmaz...
Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör