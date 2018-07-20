Trabzonspor 51. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak

Trabzonspor Kulübü, kuruluşunun 51. yıl dönümünü Trabzon ve İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlayacağını duyurdu.

Kulübün basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, etkinliklerin 29 Temmuz'da başlayacağını, 2 ve 4 Ağustos'ta da organizasyonlar yapılacağını belirtti.

Bir süre önce başlatılan "#YanYana" kampanyasının kulüp politikasında önemli bir anlayış değişikliğine işaret ettiğini vurgulayan Kafkas, şöyle devam etti:

"Biz yönetim kurulu olarak Trabzonspor Kulübü ile taraftarını yan yana, dayanışma ve karşılıklı anlayış içinde görmek istiyoruz. Etkinliklerimizin ilki 29 Temmuz Pazar günü Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılacak. Saat 21.00'de A takımının yapacağı hazırlık maçı ve öncesinde gerçekleştirilecek kutlama organizasyonuna tüm camiamızı ve taraftarlarımızı bekliyoruz. Çeşitli sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek konserin yanı sıra kutlama kapsamında halk oyunları gösterisi, altyapı koreografisi ve taraftarlarımızı bekleyen birbirinden güzel sürprizler yer alacak."

Kafkas, etkinliklerin düzenlenecek törenlerle devam edeceğini kaydederek, "2 Ağustos Perşembe günü saat 10.30'da Atatürk Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirilecek. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları 4 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki hazırlık maçıyla son bulacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu bizim için önemli. Şampiyon olduğumuz 2011 sezonunda o stadyumda 61 bin seyirci ile rekor kırdık. Şimdi o rekoru kırmanın zamanı." ifadelerini kullandı.

- Cagliari ile hazırlık maçı

Bordo-mavili takımın, kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceği bildirildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Passolig tarafından 23 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacağı, bilet fiyatlarının 30, 40 ve 100 lira olacağı açıklandı.