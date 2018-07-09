    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    ALANYASPOR

    Bobo, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da

    Bobo Süper Lige geri döndü!
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, 2018-2019 sezonu öncesinde golcü transferini yaptı.

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna tecrübeli bir golcü takviyesi yaptı.

    Alanyspor, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile anlaşma sağladı ve bonservisi elinde olan Brezilyalı golcüyü 2 yıllığına renklerine bağladı.

    33 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor, Gremio ve Sydney FC'de forma giydi.

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