11 Temmuz 2018, Çarşamba
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33 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor, Gremio ve Sydney FC'de forma giydi.
Bobo, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da
Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018
Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, 2018-2019 sezonu öncesinde golcü transferini yaptı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Alanyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna tecrübeli bir golcü takviyesi yaptı.
Alanyspor, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile anlaşma sağladı ve bonservisi elinde olan Brezilyalı golcüyü 2 yıllığına renklerine bağladı.
33 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cruzeiro, Kayserispor, Gremio ve Sydney FC'de forma giydi.
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