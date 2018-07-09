11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 09.07.2018
Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.
2017-2018 sezonu ikinci yarısında Alanyaspor'a Dinamo Moskova takımından gelen Brezilyalı golcü futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma imzalanmıştı.
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