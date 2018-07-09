    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    ALANYASPOR

    Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı

    Alanyaspor, Wanderson ile yollarını ayırdı
    ALANYASPOR
    Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Alanyaspor, Brezilyalı futbolcu Wanderson'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

    Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Francisco Wanderson do Carmo Carneiro'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Wanderson'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." denildi.

    2017-2018 sezonu ikinci yarısında Alanyaspor'a Dinamo Moskova takımından gelen Brezilyalı golcü futbolcuyla 1.5 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

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