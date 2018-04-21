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    22 Nisan 2018, Pazar

    ALANYASPOR

    Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek"

    Sert tepki! Bunun hesabını kim verecek
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Aytemiz Alanyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden tepkide bulundu.

    Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinin 63. dakikasında Alanyaspor'da Douglas'ın Muslera'yı geçerken ceza alanı içinde yerde kaldığı, ancak öncesinde ofsayt kararı çıkan pozisyona tepki gösteren Aytemiz Alanyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    Uslu yaptığı paylaşımda, "Bu akşam oynadığımız Galatasaray maçında Alanyaspor ' umuzun ofsayt diye kesilen pozisyonu devamında verilmeyen penaltı ve kırmızı kart. Bunun hesabını kim verecek..." ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım:

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