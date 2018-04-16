;
    16 Nisan 2018, Pazartesi

    ALANYASPOR

    Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi

    Aytemiz Alanyasporda Galatasaray mesaisi
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    ’in 30’uncu haftasında lider ’ı sahasında ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

    Hafta sonunda 'ı, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan hazırlıklara başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, teknik direktör Mesut Bakkal gözetiminde çalıştı. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular küçük sahada ayak tenisi oynadı.

    Hafif adale ağrıları bulunan Welinton ve Sackey fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde yürüyüş yaparken, hafif sakatlıkları bulunan Mbilla, Fernandes ve Tzavellas idmana katılmadı.

    Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ALANYASPOR HABERLERİ
    Mesut Bakkal: Her maçı kazanmak istiyoruz Mesut Bakkal: Her maçı kazanmak istiyoruz
    Alanya, Akhisarı 3-1lik skorla devirdi Alanya, Akhisar'ı 3-1'lik skorla devirdi
    G.Saraya müjdeli haber! F.Bahçe ve Beşiktaş... G.Saray'a müjdeli haber! F.Bahçe ve Beşiktaş...
    BİZE ULAŞIN