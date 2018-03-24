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    24 Mart 2018, Cumartesi

    ALANYASPOR

    Alanyaspor Rus rakibi ile berabere kaldı

    Alanyaspor Rus rakibi ile berabere kaldı
    ALANYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Aytemiz , hazırlık maçında Rusya Premier Lig'de mücadele eden ile 2-2 berabere kaldı.

    Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Aytemiz , Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig ekibi ile Manavgat Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

    Maçta Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Villafanez ve 56. dakikada Wanderson atarken, Rus ekibinin gollerini 10. dakikada Vagiz Galiulin ve 53. dakikada Nuno Rocha kaydetti.


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