24 Mart 2018, Cumartesi
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Alanyaspor Rus rakibi ile berabere kaldı
Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018
Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Rusya Premier Lig'de mücadele eden Tosno ile 2-2 berabere kaldı.
Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Lig ekibi Tosno ile Manavgat Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
Maçta Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Villafanez ve 56. dakikada Wanderson atarken, Rus ekibinin gollerini 10. dakikada Vagiz Galiulin ve 53. dakikada Nuno Rocha kaydetti.
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