10 Mart 2019, Pazar

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor dipten kurtulamadı

Akhisarspor dipten kurtulamadı
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u yenerek umutlanan Akhisarspor, deplasmanda öne geçtiği maçta 'a 2-1 mağlup olurken, düşme hattında son sıradan kurtulamadı.

Ligde son 10 maçta yalnız tek galibiyet alabilen, bu periyotta 2 maçtan beraberlikle ayrılıp 7 mağlubiyetle sarsılan Akhisar, bitime 9 hafta kala 21 puanda kaldı. Fatih ve Josue'nin kadro dışı, Mustafa, Eray, Cikalleshi, Güray'ın sakat, Manu'nun cezalı olduğu Akhisar'da eldeki tek forvet olarak kalıp deplasmanında takımını öne geçiren Bokila, durum 1-1 olunca 72'nci dakikada skoru korumak için oyundan alındı. Bokila'nın yerine haftalar sonra sahalara dönen Lopes, oyuna girer girmez penaltı yaptırıp takımın mağlubiyetine neden oldu. Ligde haftaya 'yı konuk edecek Akhisar, kazanıp milli maç arasına biraz olsun moralli girmeye çalışacak.



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