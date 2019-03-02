Akhisarspor'da golcü sancısı
Süper Lig'de kümede kalmak için çırpınan Akhisarspor, pazartesi günü evinde karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi forvet derdine düştü. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı final bileti alan yeşil-siyahlılarda, golcülerden Manu bu maç sonunda kırmızı kart görerek cezalı duruma düşerken, Arnavut forvet Cikalleshi ise kasığından sakatlandı.
Teknik Sorumlu Cem Kavçak Cikalleshi'nin durumunu belirsiz olduğunu söyledi. Kavçak, "Kasımpaşa'yı elemek hepimize moral verdi. Ancak golcülerimizi kaybetmek bizi üzdü. Cikalleshi maça yetişir mi bilemiyorum, kasığında sorun var, ağrları sürüyor. Durumu kritik" diye konuştu.
Manu ve Cikalleshi'den gelen haberlerle sarsılan Ege ekibi, Bokila'ya sarıldı. Genç teknik adamın Cikalleshi iyileşmezse Demokratik Kongolu futbolcuyu Alanya'ya karşı 11'de sahaya süreceği bildirildi. Önemli eksiklere rağmen maçı kazanmak zorunda olduklarını belirten Kavçak, "Alanyaspor sınavı kırılma noktası. Evimizde 3 puan alırsak önümüzdeki haftalara çok umutlu gireceğiz. Kıvılcımı ateşleyeceğiz. Kimi oynatırsam oynatayım herkes çok değerli" dedi.
Kavçak, adı Galatasaray'la anılan kaleci Fatih'in yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığını da hatırlatıp, "Fatih, Galatasaray maçı öncesi 2 idmana çıkmadı, maça da gelmedi. Sezon sonuna kadar bizden ayrı çalışacak. Sonra kendisi yolunu çizer" diye konuştu.
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