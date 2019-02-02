02 Şubat 2019, Cumartesi

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

Akhisarspor lideri konuk edecek

Akhisarspor lideri konuk edecek
AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Akhisarspor, 20. hafta mücadelesinde yarın lider 'i ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem düdük çalacak.

Ligde son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, haftaya 17 puan ve averajla son sırada girdi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacağı müsabakada yeşil-siyahlı ekipte kart cezalıları Caner Osmanpaşa ile Edin Cocalic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan , ve Eray Ataseven forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabakayı 3-1 kazanmıştı.

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