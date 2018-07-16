    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor, Erzurum kampını tamamladı

    Akhisarspor, Erzurum kampını tamamladı
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Erzurum kampını tamamladı.

    Sezon hazırlıklarına Akhisar'da başladıktan sonra Erzurum'a geçen yeşil-siyahlı ekibin bu şehirdeki kampı sona erdi. Akhisarspor, 19 Temmuz Perşembe gününden itibaren Avusturya'da kamp yapacak.

    Avusturya kampında 4 hazırlık karşılaşması yapmayı planlayan Akhisarspor'un maç programı şöyle:

    21 Temmuz Cumartesi: Akhisarspor-Lokomotiv Moskova

    25 Temmuz Çarşamba: Akhisarspor-Leicester City

    27 Temmuz Cuma: Akhisarspor-El Duhail

    29 Temmuz Pazar: Akhisarspor-El Hilal

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