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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR

    Akhisarspor'un gözü finalde

    Akigo’nun gözü finalde
    AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 17.04.2018

    Kupada G.Saray’a ilk maçta 2-1 yenilen Akhisar, A Spor’da 20.30’daki rövanşa Türk Telekom’da tarih yazmaya çıkacak

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'la 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için Aslantepe'de mücadele verecek. A Spor'dan bugün saat 20.30'da yayınlanacak, hakem Barış Şimşek'in yöneteceği müthiş rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda olan yeşil-siyahlılar, Türk Telekom Stadı'nda tarih yazmak için sahaya çıkacak.

    İşte Teleset Mobilya Akhisarspor'un Türkiye Kupası serüveni

    Ligde istediği sonuçları alamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmeyi başaran Akigolar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde şu an çok formda olan güçlü sarı-kırmızılıları eleyip, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da gerçekleştirilecek dev finale adını yazdırmak istiyor. Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ege ekibi son derece hırslı bir görüntü çizerken, teknik heyet ve yeşil-siyahlı futbolcular G.Saray'ı İstanbul'da devirip Akhisar'a final biletiyle döneceklerinin sözünü verdi.

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