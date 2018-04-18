Kupada G.Saray’a ilk maçta 2-1 yenilen Akhisar, A Spor’da 20.30’daki rövanşa Türk Telekom’da tarih yazmaya çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'la 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için Aslantepe'de mücadele verecek. A Spor'dan bugün saat 20.30'da yayınlanacak, hakem Barış Şimşek'in yöneteceği müthiş rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda olan yeşil-siyahlılar, Türk Telekom Stadı'nda tarih yazmak için sahaya çıkacak.

Ligde istediği sonuçları alamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmeyi başaran Akigolar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde şu an çok formda olan güçlü sarı-kırmızılıları eleyip, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da gerçekleştirilecek dev finale adını yazdırmak istiyor. Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ege ekibi son derece hırslı bir görüntü çizerken, teknik heyet ve yeşil-siyahlı futbolcular G.Saray'ı İstanbul'da devirip Akhisar'a final biletiyle döneceklerinin sözünü verdi.