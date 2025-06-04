İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Mario Balotelli, eski kulübü Adana Demirspor'a karşı açtığı sözleşme ihlali davasını kazandı. Ödenmeyen maaşlar nedeniyle başlayan hukuki süreç, oyuncunun lehine sonuçlandı. Balotelli'ye 3.150.000 euro tazminat ödenecek.
Adana Demirspor'a Balotelli şoku!
Mario Balotelli eski kulübü Adana Demirspor'a karşı açmış olduğu davayı kazandı. Adana ekibi İtalyan golcüye yüklü tazminat ödeyecek. İşte detaylar...
Adana Demirspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.06.2025- 22:41