Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Adana Demirspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui kaydetti. Onvo Antalyaspor'un sayısı ise 45. dakikada Sam Larsson'dan geldi.
Öte yandan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ilk devrenin sonunda kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Adana Demirspor 3 puanla son sırada kaldı. Onvo Antalyaspor ise 27 puanla 12. sırada yer aldı.