Serkan Damla: İnancımızı asla kaybetmedik!

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Mağlup olduk, genç kardeşlerimizin bu konudaki sorunlarını gidermek için çalışıyoruz” dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2024- 23:16