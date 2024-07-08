Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Avustralyalı teknik direktör Michael Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michael Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

49 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Ajax'ta yardımcı antrenör olarak görev almıştı.