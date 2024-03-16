Süper Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Adana Demirspor oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 13. dakikada Youcef Atal, 54. dakikada Yusuf Sarı, 65. dakikada Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 51. dakikada Fode Koita'dan geldi.
Öte yandan Adana Demirspor'da Youcef Atal 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Adana Demirspor 39 puanla 8. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 38 puanla 11. sırada kaldı.