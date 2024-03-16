Yukatel Adana Demirspor 4-1 EMS Yapı Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelede gülen taraf 4-1'lik skorla Mavi Şimşekler oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2024- 22:26