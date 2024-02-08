TRANSFER HABERLERİ: Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez Adana Demirspor'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jose Rodriguez'i renklerine bağladı. | Son dakika transfer haberleri
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2024- 13:49
Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Yukatel Adana Demirspor bir takviye daha yaptı.
Mavi Şimşekler, bir dönem Galatasaray forması da giyen 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Jose Rodriguez ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
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