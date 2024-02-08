Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Jose Rodriguez'i renklerine bağladı. | Son dakika transfer haberleri

Transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Yukatel Adana Demirspor bir takviye daha yaptı.

Mavi Şimşekler, bir dönem Galatasaray forması da giyen 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Jose Rodriguez ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.