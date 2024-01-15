Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Tunuslu futbolcu Motez Nourani'yi renklerine bağladıklarını duyurdu.

22 yaşındaki futbolcunun transferinin TFF'ye bildirildiğini gösteren bir paylaşım yapan Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor, bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar" ifadelerini kullandı.

Sol kanatta forma giyen Nourani, Tunus takımlarından US Tataouine'de oynuyordu.