Trendyol Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Tunuslu futbolcu Motez Nourani'yi renklerine bağladıklarını duyurdu.
22 yaşındaki futbolcunun transferinin TFF'ye bildirildiğini gösteren bir paylaşım yapan Mavi Şimşekler'in Başkanı Murat Sancak, "Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor, bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar" ifadelerini kullandı.
Sol kanatta forma giyen Nourani, Tunus takımlarından US Tataouine'de oynuyordu.
🆕 Kulübümüz, Tunuslu genç oyuncu Motez Nourani ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/OcViCcCw9p— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 15, 2024