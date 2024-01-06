Yusuf Sarı'dan sakatlık sözleri

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili konuştu.

Yukatel Adana Demirspor'un RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelenin son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf, stadyum çıkışında, basın mensuplarının soruları üzerine, "Niye olduğunu da biliyoruz. MR çekilecek, büyük ihtimalle yırtıldı. Neden olduğunu bizimkiler bilir." açıklamasında bulundu.

Mücadelenin 89. dakikasında Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kalmıştı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edememişti.