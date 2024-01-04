Adana Demirspor forması giyen M'baye Niang, Fransız basınına maaş alamadığı için takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Niang açıklamalarında, "ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu. Ayrılmak istiyorum. Yönetime de bunu söyledim ve ekibimle bu yönde çalışmalara başladık. Fransa'ya dönmeyi çok isterim, benim için öncelik orası. Somut temaslarım var ama özellikle Rusya, İtalya ve Suudi Arabistan'da... Bunu nasıl yapabileceğimizi görmek için Fransa'da görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SANCAK BELGEYİ PAYLAŞTI!

Yapılan açıklamaların ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, golcü oyuncuya yapılan ödemelerin belgesini paylaştı.